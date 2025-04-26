Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Körfezi'nin ekolojik durumuna dair çarpıcı veriler açıkladı. Sınır değerlerin aşıldığı bölgeler dikkat çekti.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 2024 yılı İzmir Su Raporu’nu açıkladı. Raporda İzmir Körfezi'nde artan kirlilik seviyeleri ve ekolojik risklere dikkat çekildi. Körfezdeki belirli bölgelerde sınır değerlerin aşıldığı belirlendi.

İzmir Körfezi'nde kirlilik seviyeleri raporlandı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin hazırladığı "İzmir 2024 Su Raporu"nda, kentin su kaynaklarının durumu, deniz suyu kalitesi ve atıksu yönetimi konularında güncel veriler paylaşıldı.



Rapora göre, İzmir Körfezi'nde yeterince arıtılmamış evsel ve endüstriyel atıksular, doğrudan deşarjlar, liman ve tersane faaliyetleri ile derelerden taşınan kirleticiler, deniz ekosistemi üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Balık ölümleri ve artan kirlilik seviyesi

Son yıllarda Körfez’de yoğun şekilde koku şikayetleri artarken, 2024 yazında toplu balık ölümleri yaşandı. Raporda, deniz suyundan alınan numunelerin analizi sonucu balık ölümlerinin sıcaklık artışı, yüksek kirlilik ve düşük oksijen seviyeleri nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Hangi bölgeler sınırı aştı?

İzmir Körfezi'nde 11 istasyonda yapılan bakteri analizlerinde, birçok bölgede koli basili ve intestinal enterokok sınır değerlerinin aşıldığı tespit edildi.

Sınır değerlerin aşıldığı bölgeler:

Kale Feneri (Şubat, Mart)

Çakal Burnu (Ocak)

Göztepe Feneri (Şubat)

Bostanlı Feneri (Şubat, Aralık)

Karşıyaka İskele (Şubat)

Bayraklı Turyağ Önü (Ağustos)

Meles Deresi (Ocak, Aralık)

Konak Piyer (Ocak, Eylül)

İnciraltı (Mart)

Sınır değerlerin aşılmadığı istasyonlar ise Gündoğdu Meydanı ve Güzelbahçe olarak kaydedildi.

Deniz suyu kalitesinde endişe veren bulgular

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün destek verdiği analizlerde şu bulgular öne çıktı:

Deniz yüzey sıcaklıkları 27–27,6°C arasında ölçüldü; bu değerler normalin üzerinde.

Amonyum azot konsantrasyonu, olması gereken sınırın 12 katı olarak tespit edildi.

Çözünmüş oksijen seviyeleri %90 olması gerekirken, %6’ya kadar düştü.

Klorofil-a değerleri yaz döneminde belirlenen sınırların 50 katına ulaştı.

İç Körfez’de yapılan E-coli ölçümlerinde, bir istasyon hariç tüm bölgelerde sınır aşımı görüldü.

Körfezin geleceği tehlikede

Raporda, Körfez'in sığ yapısının, yetersiz akıntı rejiminin ve artan deniz suyu sıcaklıklarının, kirletici etkileri daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

Çevre Mühendisleri Odası, yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.