Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan dev maçta Göztepe-Fenerbahçe maçı olaylı devam ediyor. Biletli oldukları halde içeri giremeyen Fenerbahçe taraftarları yüzünden içeriye giren taraftarlar da stadı terketmeye başladı. Bu sırada devre arasında taraftarlar ile polis arasında ufak çaplı arbede yaşandı.

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe destek vermek için sahaya girdi. Maç ikinci yarıda duraksadı. Karşılaşmanın devam ettiği sırada Ali Koç’un saha kenarına gelmesine Göztepe taraftarı tepki gösterdi. Tribünlerden pet şişe ve yabancı madde yağarken sahaya giren bir kişi Ali Koç'u ittirerek yere düşürdü. Ali Koç’a gelen tepkiler nedeniyle oyun uzun süre durakladı.