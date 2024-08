Genel Başkan Yardımcıları Sn. Ümit Özlale ve Sn. Hasan Toktaş, Milletvekilleri Sn. Lütfullah Kayalar, Sn. Hüsmen Kırkpınar ve Sn. Selçuk Türkoğlu'ndan oluşan heyete İzmir İl Başkanı Sn. Ülkü Doğan , İl Teşkilatı eşlik etti.

İlk olarak yaşanan felaket ile ilgili bilgi almak üzere İzmir Valisi Sn. Süleyman Elban'dan ve AFAD İzmir İl Başkanlığı ile Kriz merkezinde istişarelerde bulunan heyet daha sonra Doğançay köyünde yangından etkilenen vatandaşlar ve muhtar Arzu Nisan ile bir araya geldiler.

Burada mağduriyetlerini, yaşananları vatandaşlarımızdan dinledikten sonra Karşıyaka Belediye Başkanı Sn.Behice Yıldız Ünsal ve İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı ile bir araya gelerek devam eden Yamanlar bölgesindeki yangının son durumuna ilişkin bilgi aldılar .

"Türkiye, orman yangınlarıyla mücadeleyi birinci öncelik yapmalı"

Bir basın açıklaması da yapan heyet adına söz alan ve daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı görevini de ifa eden İYİ Parti Yozgat Milletvekili Sn Lütfullah Kayalar açıklamalarında;

Öncelikle bu denli büyük alana yayılan bir yangında can kaybı yaşanmamış olması bir teselli ancak vatandaşların büyük nir mağduriyet içinde olduklarını görüyoruz. Milli servetimiz olan ormanlarımızda hasar her geçen gün artıyor. Yerinde yapmış olduğumuz bu tespitler ile ilgili olarak bizim de milletvekillerimiz ve Genel merkezimiz ile birlikte yapacağımız çalışmalar olacaktır, hükümet seviyesinde de yapacağımız çalışmaları buradan ayrıldıktan sonra değerlendireceğiz. Şimdilik İzmire ve halen devam yangınların mağduru şehirlerimize de geçmiş olsun diyoruz. Dünyada yaşanan iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri de ülkemiz. Orman yangınları bu gün var inşallah bir daha olmaz ama bu bir realite. O zaman yapılması gerek. Orman yangınları ile mücadele her türlü siyasi görüşün üzerinde ülke olarak en önemli sorunlarından biri olarak ele alınıp yeniden bir yapılanmaya gitmelidir Burada ekipler vargüçleri ile çalışıyorlar ama aksaklıklar olduğunu görmezden gelemeyiz. Bugün belki çok şey söylemenin zamanı değil ama önümüzdeki dönemde Türkiye orman yangınları ile mücadeleyi birinci öncelikli meselelerinin içine koymalıdır.”

Meslek kanununa kavuşturmak öncelik

Heyet daha sonra izlenimlerini ve bu felaketin bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerini Genel Başkan Sn. Müsavat Dervişoğlu ile paylaşmak üzere ayrıldılar. Yaşanan yangın felaketleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu canları pahasına orman yangınları ile mücadele eden itfaiyecilerimizin bir meslek kanunu bile olmadığını işaret ettiği sosyal medya paylaşımında

“Bu acı günlerin ibretiyle; zor günlerin cefakar, fedakâr, görünmez kahramanlarına söz veriyorum:

İYİ Parti’nin TBMM’nin yeni dönemindeki ilk mücadele alanlarından biri, itfaiye teşkilatımızı bir meslek kanununa kavuşturmak olacaktır." cümlelerini paylaştı.