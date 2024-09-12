Süper Lig'de yaz transfer dönemi yarın sona eriyor ve Fenerbahçe cephesinde yeni bir sürpriz beklenmiyor. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertli ekip, transfer döneminde tam 8 önemli oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu transferlerin hepsi, tecrübeli hocanın listesindeki öncelikli isimlerden oluştu. Forvet hattına En-Nesyri'yi, sol kanada Saint-Maximin'i ve orta sahaya Sofyan Amrabat’ı katan Fenerbahçe, transfer hedeflerini büyük ölçüde tamamladı.

Transferler devre arasına kaldı

Sabah'ın haberine göre, savunma hattına yapılması planlanan takviyeler ise Ocak ayına ertelendi. Sol bek Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının ardından bu pozisyon için bir transfer düşünülse de, Mourinho ve yönetim yaptıkları son toplantılar sonrasında stoper ve sol bek takviyelerini devre arası transfer dönemine bıraktı. Savunmada Becao, Djiku, Çağlar Söyüncü ve Samet Akaydın gibi isimlerle yola devam edecek olan Fenerbahçe, Ocak ayında eksik gördüğü mevkilere takviye yapmayı planlıyor.

Mourinho’nun, "Bu kadro ile hedefimize yürürüz" mesajını vermesiyle birlikte, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde aceleci davranmayacağı ve şimdilik mevcut kadroya güvendiği öğrenildi.