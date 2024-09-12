İzmir’de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan geniş çaplı “NARKOÇELİK-38” operasyonları kapsamında, 4 uyuşturucu taciri yakalandı. Operasyonlar, İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ilde gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda toplamda 580 kilo uyuşturucu madde ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir’deki operasyonun detayları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada 5 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda, 4 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

Genel operasyon bilgileri

“NARKOÇELİK-38” adı verilen operasyonlar, uyuşturucu satıcıları ve yerel suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, toplamda 316 kişi gözaltına alındı.