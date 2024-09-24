UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Belçika Ligi temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek. Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maçını 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Union SG karşısında kazanıp, taraftarını mutlu etmek istiyor. Jose Mourinho'nun bu maça özel rotasyon yapacağı ve derbi mağlubiyetini unutturmak istiyor. Sarı lacivertlilerin en büyük kozu ise Saint Maximin olacak. Galatasaray derbisinde sakatlığından ötürü kenara alınan Fransız futbolcunun ciddi bir problemi olmadığı ve Union SG maçında yer alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı 26 Eylül Perşembe 19:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Union SG ile üçüncü maç

Temsilcimiz Fenerbahçe, Union SG ile üçüncü maçına Perşembe günü Kadıköy'de çıkacak. 2023-2024 Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise olmuştu. Sarı Lacivertli takım deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanmış, Kadıköy'de oynanan maçtan ise 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmıştı.