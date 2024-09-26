Temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise’yi Kadıköy'de ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde maçı kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Deneyimli teknik adamın sahaya süreceği ilk 11 açıklandı.

Fenerbahçe’de Livakovic kalede görev alırken, savunmada Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde forma giyecek. Orta sahada Fred, Amrabat ve İrfan Can Kahveci üçlüsü yer alırken, hücumda ise Szymanski, Cengiz Ünder ve En-Nesyri görev alacak.

Union Saint Gilloise'nin sahaya çıkacağı ilk 11’de ise kaleci Moris görev yaparken, savunmada Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister ve Machida yer alacak. Orta sahada Sadiki, Vanhoutte ve Rasmussen, hücum hattında ise Ivanovic, Niang ve Rodriguez görev yapacak.