Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada Gökhan Gönül'ün Ümit Millî Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu resmen duyurdu. TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile A Millî Takım’da 66 kez forma giyen ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı formayı terleten Gönül, Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyunculardan biri

Futbolculuk kariyerine Bursa Yolspor’da başlayan Gökhan Gönül, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş ve Süper Lig'de en fazla maça çıkan oyunculardan biri olmuştur. Kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Gönül, Beşiktaş ile de 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Avrupa kupalarında 76 maça çıkarak önemli bir tecrübe edinen Gönül, 39 yaşında faal futbolculuk yaşantısını sonlandırdıktan sonra Mart 2023'ten beri Ümit Millî Takım'da yardımcı antrenörlük yapıyordu.

"Bu görevi üstlenecek doğru isim"

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gökhan Gönül'ün Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle, sahip olduğu vizyoner bakış açısı ve futbola dair fikirleriyle bu görevi üstlenecek doğru isimdi. Oyuncu grubumuzu tanıması ve bir süredir onlarla birlikte çalışıyor olması kararımızda etkili oldu. Kendisine güvenimiz tamdır. Gökhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz."

"Görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim"

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Gökhan Gönül ise, Ümit Millî Takım'ın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Ay-Yıldızlı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir. Bu noktadan hareketle, A Millî'den önceki son seviye olan Ümit Millî Takımımızdaki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim. Futbolculuk kariyerimde edindiğim uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığım birçok yerli-yabancı teknik adamdan öğrendiklerimi en doğru şekilde Ümit Millî Takım'daki oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum. Oyuncu grubumuzla bir süredir beraber olmamın çalışmalarımızda bize avantaj sağlayacağı inancındayım."