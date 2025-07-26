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Yaşanan sözlü tartışma ve salondaki tansiyonun yükselmesi üzerine toplantıya geçici olarak ara verildi. Kulüp yönetimi, sürecin ardından toplantının kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Tartışma sırasında taraftarın, “Çocuklar ağlıyor, herkes ağlıyor, siz kimsiniz?” sözlerine karşılık olarak Ali Koç, “Böyle bağırmaya devam edersen dışarı çıkartacaklar” dedi. Taraftar ise, “Sen mi dışarı çıkartacaksın?” diyerek karşılık verdi.

Gerilimli anlarda, salondaki bir taraftar Başkan Ali Koç’a sesli şekilde tepki gösterdi. Tepkiler karşısında sinirlenen Ali Koç, taraftarın dışarı çıkarılmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz Yıldırım araya girerek ortamı yatıştırdı.

Toplantıda, bazı üyelerin bilgisi dışında imza verildiği ve sahte imza atıldığı yönündeki e-mail'lerin okunması esnasında, Yüksek Divan Kurulu üyeleri arasında sesler yükseldi. Salonda kısa süreli arbede yaşanırken, oturuma ara verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısında, üyelerden gelen bazı e-mail'lerin okunması sırasında salonda tartışma çıktı. Sahte imza iddialarının gündeme gelmesiyle başlayan gerginlik üzerine toplantıya ara verildi.

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