Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısında, üyelerden gelen bazı e-mail'lerin okunması sırasında salonda tartışma çıktı. Sahte imza iddialarının gündeme gelmesiyle başlayan gerginlik üzerine toplantıya ara verildi.
Sahte imza iddiaları salonu karıştırdı
Toplantıda, bazı üyelerin bilgisi dışında imza verildiği ve sahte imza atıldığı yönündeki e-mail'lerin okunması esnasında, Yüksek Divan Kurulu üyeleri arasında sesler yükseldi. Salonda kısa süreli arbede yaşanırken, oturuma ara verildi.
Ali Koç ile taraftar arasında tartışma yaşandı
Gerilimli anlarda, salondaki bir taraftar Başkan Ali Koç’a sesli şekilde tepki gösterdi. Tepkiler karşısında sinirlenen Ali Koç, taraftarın dışarı çıkarılmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz Yıldırım araya girerek ortamı yatıştırdı.
Tartışmada sert ifadeler kullanıldı
Tartışma sırasında taraftarın, “Çocuklar ağlıyor, herkes ağlıyor, siz kimsiniz?” sözlerine karşılık olarak Ali Koç, “Böyle bağırmaya devam edersen dışarı çıkartacaklar” dedi. Taraftar ise, “Sen mi dışarı çıkartacaksın?” diyerek karşılık verdi.
Ali Koç’un “Bağıran arkadaş dışarı çıksın” sözlerine Aziz Yıldırım, “Küfür etmedi, çıkamaz” diyerek tepki gösterdi. Tartışma, Yıldırım’ın müdahalesiyle sona erdi.
Toplantıya ara verildi
Yaşanan sözlü tartışma ve salondaki tansiyonun yükselmesi üzerine toplantıya geçici olarak ara verildi. Kulüp yönetimi, sürecin ardından toplantının kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.