Fevzi Babur, Anahtar Parti'den istifa ettiğini açıkladı

Anahtar Parti'de görev alan ve çeşitli süreçlerde aktif sorumluluk üstlenen Fevzi Babur, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini bildirdi. Babur, istifa kararının gerekçelerini detaylı şekilde sıralarken, parti içi atama süreçleri, liyakat ve emeğin dikkate alınmaması gibi unsurların bu kararda etkili olduğunu belirtti.

Kurultay sonrası gelişmeler istifaya neden oldu

Açıklamasında, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’na duyduğu desteği yineleyen Babur, İzmir İl Başkanlığına Hüseyin Çakır’ın atanmasının ardından yaşanan yönetimsel aksaklıkların rahatsızlık yarattığını ifade etti. Babur, partiye verdiği maddi ve manevi desteğe rağmen süreçte dışlandığını ve emeğinin görmezden gelindiğini kaydetti.

Yönetim listesinde yer verilmemesi tepki çekti

Fevzi Babur, oluşturulan yönetim kurulunda kendisine yer verilmemesinin kişisel bir sorun olmadığını, ancak emeği geçen birçok kişinin dışlanmasını eleştirdi. “Siyaset, adam kazanma sanatıdır” ifadelerine yer veren Babur, referansıyla partiye katılan bazı isimlerin yönetime alınmasına rağmen kendisiyle hiçbir görüşme yapılmamasını eleştirdi.

İl yönetimine ve genel merkeze eleştiriler yöneltti

Babur, açıklamasında Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır’ı karar alma süreçlerinde geç hareket etmekle ve teşkilatları kurmakta yavaş davranmakla eleştirdi. Ayrıca, bu duruma genel merkezin ve MYK üyelerinin sessiz kalmasını da dikkat çekici bulduğunu vurguladı.

“Başarının cezalandırıldığı ortamda kalmam mümkün değil”

İzmir’de yapılan bazı teşkilat çalışmalarına öncülük ettiğini belirten Babur, kısa sürede Bayraklı İlçesi gibi örnek teşkilat yapılarını kurduklarını ancak bu çalışmaların takdir edilmediğini belirtti. Emek veren birçok kişinin yönetim dışında bırakılmasını "başarının cezalandırılması" olarak değerlendirdi.

“Yavuz Ağıralioğlu’na desteğim sürecektir” dedi

Fevzi Babur, istifa açıklamasında Yavuz Ağıralioğlu’na olan desteğini sürdürdüğünü belirtti. "Sandıkta oyumuz Sayın Ağıralioğlu’na gidecektir" diyen Babur, partiden ayrılmış olsa da kişisel siyasi çizgisinde bir değişiklik olmadığını ifade etti.

İstifaların devam edebileceği sinyali verildi

Fevzi Babur, açıklamasının sonunda mevcut yönetim kurulu üyelerinin de ilerleyen süreçte benzer kararlar alabileceğini ima etti. Parti içindeki memnuniyetsizliklerin sürdüğünü belirten Babur, bu durumun geniş çaplı istifalara yol açabileceğini ifade etti.