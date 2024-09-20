2024-2025 eğitim öğretim yılında, sporda farkındalık dersi seçmeli ders olarak ilan edildi.

Spor Branşlarının Tanıtımı ve Teşvik

Yoğun ilgi gören bu ders, öğrencilere çeşitli spor branşlarını tanıtmayı ve serbest zamanlarında sporla daha fazla vakit geçirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Yusuf Güner ile işbirliği yaparak bağımlılıkla mücadelede bu dersin önemine dikkat çekti.

Keskin, “Öğrencilerimizin sporla aktif bir şekilde buluşması, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları açısından büyük bir katkı sağlayacaktır. Sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri, bağımlılıkla mücadelede de etkili bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Sağlıklı Bireyler

Bu dersin, gençlerin spor bilincini artırmayı ve gelecekte sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği vurgulandı. Gediz SHMYO'da verilen bu eğitimle, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.