Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a farklı yenilginin ardından Samandıra tesislerinde futbolcularıyla bir toplantı yaparak sert uyarılarda bulundu. Mourinho, "Bu futbol size yakıştı mı? Böyle bir futbolu bir daha görmek istemiyorum. Herkes sonuçlarına katlanır" dedi ve takımdan daha fazla sorumluluk almasını istedi.

Portekizli teknik adam, kaybedilen derbinin ardından kadroda büyük bir revizyon yapma kararı aldı. Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Edin Dzeko ve Jayden Oosterwolde'yi kulübeye çekeceğini belirten Mourinho, sakatlıktan dönen Osayi Samuel, yeni transferler Filip Kostic ve Sofyan Amrabat'ı ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Ayrıca, savunmada Becao ve hücum hattında En-Nesyri'yi de ilk 11’e dahil edecek.

Mourinho, takımın son performansından memnun olmadığı Cengiz Ünder yerine, İrfan Can Kahveci’ye daha fazla şans vermeyi planladığını da futbolcuyla paylaştı. Fenerbahçe'nin önündeki maçlarda bu değişikliklerin takımın performansına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.