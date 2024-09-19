Fenerbahçe'de dev derbi hazırlıkları devam ederken yönetim futbol takımıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'ya gitti. Koç ve yöneticiler, teknik heyet ve takımla bir araya geldi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Takımımız ve Teknik Ekibimizle bir araya geldi.

Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi.