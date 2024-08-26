Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon forvet pozisyonuna En Nesyri'nin kadroya katılmasından sonra da formayı bırakmaya niyeti olmayan Boşnak yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı. Şampiyonlar Ligi’nde 4 kez ağları sarsan Bosnalı yıldız geçen sezonla birlikte son 4 Süper Lig karşılaşmasında birer gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli santrafor, Süper Lig kariyerinde üst üste 4 maçta rakip fileleri havalandırdığı seriyi yakaladığı Ekim 2023’te Çaykur Rizespor’a karşı yine 1 gol kaydetmişti.

Editör: Hakan Baş