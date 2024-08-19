Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Göztepe deplasmanında son dakika yediği gol ile hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a satışı gerçekleşmesi için günleri sayıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yönetime ayrılık mesajı verdiği ve kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini bildirdiği öğrenildi. Bu satış gerçekleşirse sarı-lacivertliler gelen bonservisi sol bek ve orta saha pozisyonuna ayıracak.

İlk hedef Goretzka

Bayern Münih'in kadro dışı bıraktığı ve son zamanlarda eski performansından uzak olan Leon Goretzka için bu hafta içi temasa geçilecek. Alman futbolcunun da kadro dışı kalması sonrası takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Alman ekibi , 29 yaşındaki orta sahanın ayrılığı için kolaylık sağlamaya hazır. Ancak yönetimin, Goretzka’nın maaşı için şartları zorlaması bekleniyor.

Diğer aday Sofyan Amrabat

Orta sahasında birçok ismi listesinde bulunduran Fenerbahçe'de Goretzka ile beraber en büyük aday Sofyan Amrabat. Geçen sezon İngilitere ekibi Manchester United'da kiralık olarak top koşturan yıldız orta saha bu sene Fiorentina'ya geri dönmüştü. Yeni sezonda Sofyan, Fiorentina ile 1 maça çıktı. Floransa ekibi teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun ise Faslı oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği öğrenildi.