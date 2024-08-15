Fenerbahçe'de rekor satış gerçekleşmek üzere. Sol bek oyuncusu milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 40 milyon Euro'ya Brighton yolcusu olacak. Sarı lacivertliler bu anlaşmasının gerçekleşmesi durumunda sol bek adaylarını belirlemeye başladı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan gelecek bonservis ücretiyle sadece sol bek değil, bir yıldız oyuncunun daha alınacağı iddiaları da gelen bilgiler arasında. Fakat Ferdi'nin boşalttığı alanı doldurmak Fenerbahçe'de öncelik olacak. Milli sol bekin ayrılması durumunda 3 aday transfer listesinde ön plana çıkıyor.

1.90'lık dev sol bek

Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği ilk aday, KAA Gent forması giyen 22 yaşındaki İngiliz futbolcu Archie Brown. 1.90 boyundaki sol bek aynı zamanda stoperde de görev alabiliyor. İngiliz futbolcu, geçen sezon İsviçre'nin FC Lausanne-Sport takımından 4 milyon Euro bedelle Belçika ekibine transfer oldu. Sol kanatta da oynayabilen genç oyuncu, bu sezon Gent formasıyla üçü Konferans Ligi'nde olmak üzere 6 maça çıktı, toplamda 453 dakika forma giydi. Geçen sezon ise 44 maçta sahaya çıkan sol bek, toplamda sadece 7 maç kaçırdı.

İngiliz ekiplerinin de transfer listesinde olan Brown'a Avrupa'dan ilgi büyük.

İkinci aday sambacılardan

Fenerbahçe'nin sol bek listesindeki ikinci aday, Brezilya'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Guilherme Arana. Brezilya 1. Ligi'nde Clube Atlético Mineiro forması giyen Arana, aynı zamanda takımın kaptanı. Kariyerinde Atalanta ve Sevilla formaları da giymiş olan 1.76 boyundaki futbolcu, 2021 yılında Brezilya'ya geri döndü. Milli takımla 7 maça çıkan sol bek, bu sezon Brezilya 1.Ligi'nde toplamda 33 maçta forma giydi. 2.818 dakika saha duran Arana'nın bu sürede 4 gol 8 asistlik performansı bulunmakta.

Brezilyalı oyuncunun ismi önceden de Fenerbahçe ile anılmıştı.

Üçüncü isim kuzeyden

Ferdi Kadıoğlu yerine düşünülen son aday ise İtalya'nın Lecce takımında oynayan genç bir oyuncu. Nijerya asıllı Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu, geçen sezon isminden söz ettirmeyi başardı. 2023 yılında FC Nordsjaelland'dan İtalya'ya sadece 200 bin Euro'ya gelen 19 yaşındaki sol bek, bu sezon bonservisini 12 milyon Euro'ya çıkardı. 1.85'lik genç sol bek, Ferdi gibi sol kanadın her mevkisinde oynayabiliyor.

Genç yaşına rağmen geçen sezon Lecce formasıyla 32'si Serie A'da olmak üzere toplam 34 maçta forma giydi.

Sol bek dışında transferde yıldızlar da var

Fenerbahçe'nin listesinde sol bek arayışı dışında başka yıldızlar da bulunmakta. Bunların arasında Casemiro, McTominay, Chiesa gibi dünya çapında duyulmuş isimler de var. Süper Lig'de transfer dönemi 13 Eylül'e kadar devam edecek.