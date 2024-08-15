Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın anısını yaşatmak amacıyla kurulan bu özel bahçe, kısa sürede ziyaretçilerin ilgisini çekti. Bahçede yer alan çeşitli özellikler, Ertaş'ın mirasını ve müziğini yaşatmayı amaçlıyor.

Neşet Ertaş Bahçesi'nin özellikleri

Kırşehir'de açılan Neşet Ertaş Bahçesi, dünyadan getirilen çeşitli çiçek türleriyle süslenmiş bir doğa harikası olarak dikkat çekiyor. Bahçede, Ertaş'ın ailesiyle yaşadığı evin minyatürü de yer alıyor. Bu detay, Ertaş'ın yaşamına ve kültürel mirasına olan saygıyı simgeliyor.

Dinlenme alanlarında ise parmak izi sensörleri kullanılarak, Ertaş'ın unutulmaz türküleri dinlenebiliyor. Bu teknoloji, ziyaretçilere türkülerin ruhunu hissedebilecekleri özel bir deneyim sunuyor.

Ziyaretçi yorumları

Bahçeyi ziyaret edenler, Neşet Ertaş Bahçesi'nin hem estetik hem de duygusal açıdan etkileyici olduğunu belirtiyor. Şükran Çelikel, bahçeyi gördükten sonra mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Ahsen Çelikel ise, annesinin Neşet Ertaş anlatımlarından etkilenerek, bahçedeki atmosferin kendisini Ertaş'la bir bağ kurmuş gibi hissettirdiğini belirtti.

Şenol Dönmez, "Neşet Ertaş adına yapılan kültür evi bahçeyi gezme fırsatım oldu. Etkileyici bir atmosfer ve birbirinden güzel bitkilerle donatılmış" diyerek, bahçenin hem görsel hem de kültürel değerini vurguladı.

Fransa'dan Kırşehir'e gelen Serkan Yavuz, bahçenin kendisini duygulandırdığını ve Ertaş'ın hatıralarının bahçede yaşatıldığını anlattı. Yavuz, bahçedeki yeşil alanlarda gezinirken Ertaş'ın türküleri eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıktığını söyledi.