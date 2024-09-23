Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'den gelecek haberi bekliyor. 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, dev maç sonrası stadı sekerek terk etmişti. Hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Takımdan bir süredir sakatlığından dolayı ayrı kalan Bright Osayi Samuel ise bugün takımla çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19:45'te başlayacak.

Editör: Hakan Baş