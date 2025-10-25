Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Saran, kulübün geleceğine ilişkin “planlama” vurgusu yaparken, şampiyonluğun mevcut kadro içindeki potansiyelle geleceğini ifade etti.

“Planlama olmadan başarı kalıcı olmaz”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, genel kurulda yaptığı konuşmada mali ve sportif yapılanmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

“Gelir gider dengemizden tesis altyapımıza kadar her konuyu detaylı biçimde ele aldık” diyen Saran, sürdürülebilir bir yapının önemini vurguladı.

“Fenerbahçe’nin yeniden zirveye çıkması, kadro kalitesiyle değil doğru planlamayla mümkün olacaktır. Teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir kadromuz var ancak sahaya yansıması için bazı eksiklikleri hızla gidermemiz gerekiyor.”

“Şampiyonluk inananlarla gelir”

Saran, taraftarlara da birlik mesajı verdi:

“Taraftarımızdan ricam şu; en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını benimseyelim. Şampiyon olacak takım sahadaki oyuncuların ta kendisidir. Bizim görevimiz onların potansiyelini ortaya çıkarmaktır.”

Başkan, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarının sezonun kritik dönemeçleri olacağını belirterek “Bu süreçten galibiyetlerle çıkacağız” dedi.

“Fenerbahçe’nin geleceği için çalışıyoruz”

Kulübün sadece saha içiyle değil, tüm kurumsal yapısıyla güçlenmesi gerektiğini dile getiren Saran, şu ifadeleri kullandı: