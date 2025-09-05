Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Yönetim, yabancı adayların olumsuz yanıtları sonrası gözünü İsmail Kartal’a çevirdi. Sportif direktör Devin Özek’in yürüttüğü görüşmelerin ardından, Kartal’ın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Spalletti ve Postecoglou devre dışı

Fenerbahçe’nin öncelikli adaylarından Luciano Spalletti, Toskana’da ailesiyle zaman geçirmek istediğini belirterek teklifi kibarca reddetti. Diğer aday Ange Postecoglou, başka bir kulüple sözlü anlaşma yaptığı için Fenerbahçe’nin teklifini geri çevirdi.

İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ise listede yer almasına rağmen öncelikli adaylar arasında bulunmuyor.

İsmail Kartal öne çıktı

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, İsmail Kartal ismine sıcak bakıyor. Sportif direktör Devin Özek, yabancı teknik adamlarla görüşmelerine devam etse de, Kartal’ın kısa süre içinde Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, önceki gün yapılan toplantının ardından dört aday üzerinde durduklarını ve yeni teknik direktörün pazartesi gününe kadar resmen duyurulacağını ifade etti.