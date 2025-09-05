Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, ilk gününü Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması ve Sergisi ile kutladı. İlçe merkezinde yer alan 400 yıllık tarihi Taşhan’da gerçekleştirilen organizasyon, yerli ve yabancı toplam 120 eserin katılımıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Festivalin açılışını yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sergi alanında hem seramik eserleri hem de festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının seçkin örneklerini gezdi. Başkan Pehlivan, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın uygarlığın merdiveni olduğunu hatırlatarak, eserlerin festivalin gücüne güç kattığını ifade etti:

“400 yıllık bir kültür mirası olan Taşhan’da siz değerli sanatçılar ve akademisyenlerle bir arada olmak çok kıymetli. Ortaya çıkardığınız her bir eser, medeniyet merdivenine yeni bir basamak ekliyor. Festivalimizde yer alan 57 eser, bu gücü açıkça gösteriyor.”

Başkan Pehlivan’a “Bilge İnsan” Hediyesi

Açılış töreninde, Kırgız katılımcılar tarafından Başkan Pehlivan’a, bilge ve saygın insan anlamına gelen geleneksel kaftan (çapan) takdim edildi. Bu jest, katılımcılar ve izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Yarışmada Ödüller Sahiplerini Buldu

Seramik yarışmasında birincilik ödülü, “İnsanız Biriz” adlı eseriyle Birsen Ünlütürk’ün oldu. İkinci sırayı “Görüş” adlı eseriyle Gülay Bozdağ, üçüncülüğü ise “Köyüm” adlı eseriyle Sevgi Kılınç kazandı. Ayrıca Kamuran Ak, Nurgin Çetin ve Ozan Bebek mansiyon ödüllerini alırken, Yıldız Şima Özel Ödülü ise “Kilin Diyalektiği” adlı eseriyle Derya Deniz’e verildi.

Jüri Üyeleri Alanında Uzman İsimlerden Oluştu

Hemhal Sanatsal Seramik Yarışması jürisi, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyen ve mimarlardan oluştu. Jüri üyeleri şunlar:

Prof. Hasan Başkırkan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Lale Dilbaş (Yaşar Üniversitesi)

Prof. Nureddin Gülaçtı (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Vedat Kacar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Fatih Karagül (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Nalân Dânâbaş (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dicle Öney Ertürk (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Memduha Candan Güngör (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Abbas Akbari (Kashan Üniversitesi)

Ayşe Elçi (Mimar)

Festival, hem ulusal hem de uluslararası katılımcılarla, Menemen’in kültürel ve sanatsal mirasını tanıtmayı amaçlıyor. Katılımcılar, festival boyunca seramik sanatının farklı tekniklerini ve geleneksel motiflerle modern tasarımların birleşimini deneyimleme fırsatı buluyor.