Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü futbolcularına işlediği oyun felsefesiyle beraber savunma istatistikleri geçen sezona göre fark yarattı.

Mourinho'nun felsefesinin en büyük özelliği savunmasıydı. Geçmişte çalıştırdığı takımlarda iyi savunma ekipleri yaratan Jose, bu sezonda Fenerbahçe'nin kimliğini değiştirmeyi başardı. Süper Lig’deki 5 maçın dördünü gol yemeden kazanan Fenerbahçe’de defans hattına takviye yapılmasa da bu gösterilen performansta Mourinho'nun payı büyük.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu gibi ismin savunmadan ayrılmasına rağmen defans konusunda zorlanmıyor. Savunmada Çağlar, Mourinho'nun vazgeçilmezi olurken, sakatlığını atlatan Djiku'nun da yakında ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Ferdi'nin yokluğunda Jayden Oosterwolde'nin de sol bekte iyi performans göstermesi Mourinho'nun elini güçlendirdi.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in performansını artırması da savunmayı rahatlattı. Hırvat kaleci Göztepe maçı harici gol yemezken, %85 kurtarış yüzdesi yakaladı.