Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Alaşehir, Akhisar ve Gördes ilçelerinde bugün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 624 kök kenevir bitkisi, 13 kilo 753 gram kubar esrar, 738 gram kenevir tohumu ve bir dizi suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca bir adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ederken, bu tür operasyonların önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.