Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon eleştirilen kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon Jose Mourinho'nun desteğiyle kendini buldu. Süper Lig’de çıktığı son 8 maçın 7’sinde kalesini gole kapatan Livakovic, Fenerbahçe camiasından büyük takdir topladı.

Milliyet'in haberine göre sezon başında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile bire bir görüşen 29 yaşındaki kaleci, bu görüşmenin ardından büyük bir özgüven kazandı. Mourinho, Livakovic'e "Yola seninle devam etmek istiyorum. Kaleci transferi istemeyeceğim" diyerek ona güvenini dile getirdi.

Derbide önemli kozlardan biri olacak

Bu görüşmenin ardından performansını yükselten Hırvat eldiven, Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle önümüzdeki Galatasaray derbisinde, Livakovic’in Fenerbahçe'nin önemli kozlarından biri olacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe taraftarları, Livakovic'in performansındaki bu değişimden dolayı Mourinho'ya teşekkür ederken, Hırvat kaleci de sezonun en etkili oyuncularından biri haline geldi.