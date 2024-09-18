Ghana Cocoa Marketing Company'nin her yıl dünyanın farklı bir şehrinde düzenlediği ve kakao pazarına yön veren Navlun Müzakere Konferansı bu yıl İzmir'de Arkas Line’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kakao pazarında yön belirleyen toplantı

11-12 Eylül 2024 tarihlerinde İzmir, dünya kakao pazarında büyük bir öneme sahip Ghana Cocoa Marketing Company’nin (CMC) yıllık Navlun Müzakere Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Bu yılki toplantı, Arkas Line’ın ev sahipliğinde İzmir Swissotel’de düzenlendi. Konferans, 50’den fazla uluslararası katılımcının yer aldığı önemli bir buluşma oldu.

Katılımcılar ve stratejik görüşmeler

Konferansa, Arkas Line’ın üst düzey yöneticileri ve CMC temsilcilerinin yanı sıra, Ghana Shippers’ Authority yetkilileri ve dünya çapındaki büyük armatör şirketlerin temsilcileri katıldı. Arkas Line CCO’su Burak Kaya, Kuzey Avrupa Bölge Ofisi Genel Müdürü Ebru Atamtürk, Arkas Ghana Genel Müdürü Querida Read ve Satış ve Pazarlama Müdürü Samuel Ocran, strateji belirleme sürecinde aktif rol aldı.

Konferans sırasında katılımcılar, bir sonraki yılın navlun oranlarını ve pazar koşullarını ele alarak, uluslararası kakao taşımacılığı üzerine önemli kararlar aldı. CMC’nin yıllık olarak düzenlediği bu konferans, global kakao pazarının dengeleri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Gala yemeği ile son bulan program

Konferansın ardından katılımcılar, Arkas Mattheys Köşkü’nde düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ve Arkas Line CCO’su Ece Çokdeğer’in de katıldığı bu etkinlik, yoğun geçen müzakerelerin ardından keyifli bir sohbet ortamı sundu. Gala yemeği, Arkas Arcademia'nın eşsiz atmosferi eşliğinde gerçekleşti.

Türkiye’nin stratejik rolü

İzmir’in böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapması, Türkiye’nin dünya ticaretindeki stratejik konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kakao, dünya genelinde önemli bir ticari ürün olduğundan, bu tür toplantılar sadece kakao pazarını değil, aynı zamanda global taşımacılık sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Arkas Line’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu konferans, Türkiye’nin uluslararası ticaret sahnesindeki yerini güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.