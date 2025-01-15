Son dakika gelişmesine göre, Fenerbahçe’nin Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan kaleci Dominik Livakovic’in sağlık durumu netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat kalecinin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

Sakatlığın Ciddiyeti Belirlendi

Sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Dominik Livakovic’in sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair henüz resmi bir süre belirtilmedi. Ancak bu sakatlık, Hırvat kalecinin bir süre forma giyemeyeceği anlamına geliyor.