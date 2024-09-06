Fenerbahçe, orta saha transferi için Cristian Medina hamlesinde bulunmuş ancak Boca Juniors, teklif edilen 15 milyon dolar ve sonraki satıştan %20 pay önerisini reddetmişti. Boca, tescil dönemi sona erdiği için Medina'yı satmaları halinde yerine bir oyuncu alamayacaklarını belirtti. Fenerbahçe ise Medina'nın ocak ayına kadar Boca'da kalmasını talep etmişti. Bu kararın değerlendirilmesi için Boca Juniors süre isterken, son kararı Jose Mourinho verecek.

Alternatif bulundu

Medina transferinde Ocak ayı beklenirken, Fenerbahçe alternatif bir isim olarak Alan Lescano için harekete geçti. Argentinos Juniors'ta forma giyen Lescano için 9 milyon Euro teklif yapıldı. Lescano, Fenerbahçe'nin Medina'nın ardından ikinci tercihi olarak öne çıkıyor. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak biliniyor.