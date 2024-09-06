Bayraklı'da büyük İzmir yangınında evlerini kaybeden aileler yalnız bırakılmıyor. Başkan İrfan Önal, ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımları sürdürüyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İzmir yangınının mağdurlarına ilk günden itibaren destek sağlamayı sürdürüyor. Sosyal yardımlar kapsamında, ev eşyalarından kıyafete, gıdadan küçük ev aletlerine kadar birçok temel ihtiyaç karşılanıyor. Bu çerçevede Başkan Önal, yangında evlerini kaybeden Aydın ve Acer ailelerini kiralık evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, yangında ayağı yanan 13 yaşındaki Hasan Arda Aydın’a doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti ve bisiklet hediye etti.

Sosyal yardımlar aralıksız devam ediyor

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Doğançay, Onur ve Körfez Mahallelerinde büyük hasara yol açan yangından etkilenen ailelere desteklerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, ailelerin gıda, barınma, kıyafet, ev eşyası ve küçük ev aletleri gibi ihtiyaçlarını karşılayarak zor durumda olan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Başkan İrfan Önal da belirli aralıklarla aileleri ziyaret ederek taleplerini dinliyor ve destek sağlıyor.

Doğum günü sürprizi Başkan Önal’dan geldi

Başkan Önal, yangından etkilenen Aydın ve Acer ailelerini ziyaret ederken, Aydın ailesinin 13 yaşındaki oğlu Hasan Arda’ya da doğum günü sürprizi yaptı. Yangında ayağı yanan ve tedavi süreci tamamlanan Arda’nın doğum gününü kutlayan Başkan, aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında ailelerin taleplerini dinleyerek çözümler üreten Başkan Önal, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Dayanışma güçleniyor

Yangının ilk anından itibaren sahada olduklarını belirten Başkan Önal, belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. "Duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle evi yanan ailelerimize yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması en büyük dileğimiz. Dayanışmamızı büyüterek devam edeceğiz" dedi.