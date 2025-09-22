Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu, Yandaş’ın genel kurula nasıl alındığı ve oy kullanma hakkının olup olmadığı konusunu araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Kulüp tüzüğüne göre, aktif spor yaşamı içerisinde bulunan bir üyenin seçme ve seçilme hakkı bulunmuyor. Bu nedenle Yüksek Divan Kurulu, Yandaş’ın genel kurula girişine ilişkin görevliler ve Yönetim Kurulu’ndan izahat talep etti. Araştırma, kulüp tüzüğündeki ilgili maddeler çerçevesinde yürütülüyor.

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü’nün 15/6 maddesinde açıkça şu ifadeler yer alıyor:

“Fenerbahçe’nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör veya profesyonel olarak yarışmalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır.”

Kulüp yönetimi ve Yüksek Divan Kurulu, söz konusu durumun tüzük ihlali oluşturup oluşturmadığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Gelişmeler, Fenerbahçe camiası tarafından yakından takip ediliyor.