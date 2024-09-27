Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise’yi 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlasa da oynanan futbol sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine hedef oldu. Özellikle milli oyuncu Mert Müldür, maç boyunca yaptığı top kayıplarıyla taraftarların tepkisini topladı.

Mert Müldür’ün hataları sonrası tribünlerden gelen tepkiler, teknik direktör Jose Mourinho’nun 65. dakikada Mert’in yerine Bright Osayi-Samuel’i oyuna dahil etmesiyle daha da yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Osayi lehine tezahürat yaparak memnuniyetlerini dile getirdiler.

Taraftarlardan Ergin Ataman'a da tepki geldi

Maçın son bölümlerinde taraftarların tepkisi yalnızca sahadaki futbolcularla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe taraftarları, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman'a da tezahüratlarla tepki gösterdi.

Livakovic'e sevgi gösterisi

Öte yandan Fenerbahçe’nin kalecisi Dominik Livakovic, maç boyunca gösterdiği etkili performansla dikkat çekti. 90+2. dakikada kullanılan penaltıyı kurtaran Livakovic, taraftarların büyük alkışını aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kalecileri lehine uzun süre tezahürat yaparak destek verdiler.