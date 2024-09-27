Genç Inovatörler Için Fırsat Üniversiteler Patent Yarışması Başladı!

Türk Patent ve Marka Kurumu, üniversite öğrencilerinin inovatif fikirlerini desteklemek ve patent faaliyetlerini teşvik etmek için “Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması”nı başlatıyor. “Başımıza icat çıkar, başımızın üstünde yerin var!” sloganıyla düzenlenen yarışma, üniversite eğitimi alan tüm öğrencilerin katılımına açık.

Yarışmaya katılım ve ödüller

Yarışmaya ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabiliyor. Başvurular 15 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini 2025 yılı içinde düzenlenecek törenle alacak.

Birincilik: 100.000 TL

İkincilik: 80.000 TL

Üçüncülük: 60.000 TL

Toplamda 20 öğrenciye 850.000 TL ödül dağıtılacak. Katılım için TÜRKPATENT web sayfasından EPATS başvurusu yapılması gerekiyor.

Daha fazla bilgi için

Yarışma hakkında detaylı bilgiye Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi web sitesi turkpatent.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu önemli fırsat, genç girişimcilerin yaratıcılığını ortaya çıkarması ve patent süreçleri hakkında bilgi sahibi olması açısından büyük bir adım teşkil ediyor.