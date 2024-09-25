Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçına çevrildi. Yarın akşam saat 19:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Derbi gecesinin en çok konuşulan konularından biri Mourinho’nun basın toplantısına katılmayarak stattan ayrılmasıydı. Bu konu hakkında konuşan Jose Mourinho," Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. Sorulmasa ben açıklamak zorunda kalacaktım. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım. Hiçbir zaman gazetecilerden ve sorularından korkmadım. İlk defa olmuyor bu, Alper'e de söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Maç çoktan bitmişti, ben de rakip hocayı tebrik ettim ve flaş röportaja gittim. Oraya gittim, kapısında bekledim ancak girmeme izin vermediler. Anlamadığım bir şey. Deplasman hocasının ilk olarak girmesini anlıyorun ancak iki takım da İstanbul takımıydı. O gün 70 dakika bekledim ve halen girememiştim. Tıpkı Rize ve Göztepe'de yaptığım gibi ilk olarak girerim toplantıya ancak 70 dakika beklemem. 70 dakika beklemek saygısızlık. Size saygısızlık olarak düşünüyorsanız asıl saygısızlığın yapıldığı kişi benim.

''Acı çektik reaksiyon göstermeliyiz''

Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz, maç önemliyse iki kat eğer ki derbiyse 3 kat acı çekersiniz. Şu anda İstanbul'un en mutlu insanlarıyız diyemem, acı çekmedik diyemem. Ancak bizler profesyoneliz. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme düşürmez. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncularımız motiveler. Bu mutsuz durumdan çıkmamız gerektiğini biliyorlar. O gün basın toplantısına çıksaydım sabaha karşı stattan çıkacaktım. Ertesi gün 10'da toplandık ve analizlerimizi yaptık. Dünkü idmanımız da uzun bir idmandı. Canımızı yakan derbi mağlubiyeti bizim için motivasyon olabilir.

''Bazı dinamikleri değiştireceğim''

Yarınki yapacağı kadro seçimi hakkında ise Portekizli teknik adam," Farklı maçlar, farklı rakipler... Aklımda zaten maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın yapacağım şey basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri de değiştireceğim. Biz kimseyi cezalandırmıyoruz. Sadece oynamayan ya da oynamayı hak eden oyunculara karşılık vermek diyebiliriz'' dedi.

İrfan Can Kahveci kararı

"İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de oynaması gerektiğine katılıyorum. Kendisi yarın oynayacak."

"Yarıştığımız bütün kulvarlarda şansımızın olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar her zman taraftır. Bizlerin profesyonel olarak taraftara saygı duymamız gerekiyor. Modern dünyada sosyal medya tarafından taraftarın manipüle edildiğini düşünüyorum. Bizler dengeliyiz. Dengeyi sağlamamız gerekiyor. Bizler birlikteyiz. Kendi içimizde pozitif eleştirilerimizi yapıyoruz. Garip bir dünyada yaşadığımızı söylemek isterim. Futbol dünyası garip bir dünya. O gün maç başladı, oynandı. Maç saha içerisinde oynanır. Ben maç içinde olan sonucun başkanla, direktörle, ikinci başkanla bir bağlantısını göremiyorum. Eğer ayrıştırarak bakmak istiyorsanız dürüst olmanız gerekiyor. Hoca ve futbolcuları eleştirmeniz gerekiyor.

Karşıda bir takım daha var bunu da unutmamak gerekiyor. Hakemi de dengeli bir şekilde yönettiği için tebrik ediyorum. Eğer eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularımdır.

''Sorumluluk ben ve oyuncularımda''

Yarıştığımız bütün kulvarlarda şansımız olduğunu düşünüyorum. Bizlerin taraftarlara saygı duyması gerekiyor. Aslında modern dünyada birazcık sosyal medya tarafından manipüle edildiğini düşünüyorum taraftarların. İnfluencerların etkisi altındalar. Onlar sadece modada değil futbolda da varlar. Ortaya bir düşünce yaratıyorlar, bunlar başarılı kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Bizler dengeliyiz. Bizim aramızda bir denge var. Kendi aramızda tartışmalarımızı yapıyoruz, iyi şeyleri de adaletsiz şeyleri de görüyoruz. Kendi içimizde pozitif anlamda eleştirilerimizi yapıyoruz. Gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar yapılabiliyor. Futbol dünyası güzel ama garip bir dünya. O maç oynandı ve bitti. O maç için hocanın etkisi var, hakemlerin etkisi var diyebilirsiniz ama maç saha içinde oynanır. Maç içinde oynanan sonucun başkan ya da ikinci başkanla herhangi bir bağlantısını göremiyorum. Tabii ki birlik olarak kaybettik, birlik olarak bakmamız gerekiyor. Eğer ayrıştırarak bakmalıysanız dürüst olmalısınız, sorumluluk hoca ve oyuncularda demeniz gerekir.