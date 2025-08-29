Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, “2024-2025 sezonundan itibaren takımımızın başında görev yapan Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Mourinho’nun Fenerbahçe’deki Dönemi

Büyük beklentilerle göreve gelen 62 yaşındaki Mourinho, kritik maçlarda istenilen performansı sergileyemedi. Alınan kötü sonuçlar ve takım içindeki uyum sorunları, Portekizli çalıştırıcının görevine son verilmesine neden oldu.

Tazminat Rakamı Dudak Uçuklatıyor

Ayrılığın ardından en çok merak edilen konu, Mourinho’ya ödenecek tazminat oldu. Fenerbahçe, Portekizli teknik direktöre 15 milyon euro tazminat ödeyecek. Yardımcı ekibiyle birlikte bu rakamın toplamda yaklaşık 20 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

Mourinho’nun ayrılığı, Fenerbahçe yönetimi için hem sportif hem de finansal açıdan önemli bir karar olarak değerlendiriliyor. Kulüp, önümüzdeki günlerde yeni teknik direktör için arayışlarını hızlandıracak.