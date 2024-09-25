Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan analiz sorumlusu Michele Salzarulo ile yollar ayrıldı. Ailevi sebepler nedeniyle ülkesi İtalya'ya dönmek isteyen Salzarulo, Fenerbahçe yönetimi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Salzarulo, Hırvat teknik direktör Ivan Juric'in ekibine katıldı. Daha önce Hellas Verona'da birlikte çalışan ikili, yeniden aynı ekipte buluşmuş oldu. Salzarulo’nun, Juric’in teknik ekibinde önemli bir rol üstleneceği belirtiliyor.