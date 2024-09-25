Bitlis'in Tatvan ilçesi, 4.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sarsıntı, Bitlis başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi ve halkta korku yarattı.