Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Deneyimli çalıştırıcı, görev süresi boyunca takımın performansını yükseltmeye çalıştı, ancak yönetimle yapılan değerlendirme sonucunda karşılıklı anlaşmayla görevine son verildi.

Karar kulüpte nasıl alındı

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile yapılan görüşmelerin ardından ayrılık kararını açıkladı. Kararın ardından kulüpten yapılan resmi açıklamada, iki tarafın da bu süreci dostane şekilde yürüttüğü belirtildi.

Taraftar ve camia tepkisi

Mourinho’nun ayrılığı, taraftarlar ve futbol camiasında geniş yankı buldu. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe’ye kattığı tecrübeler ve takım üzerindeki etkileri sıkça gündeme geldi.

Gelecek planları

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına hız verirken, yeni sezon öncesi takımın başına getireceği ismi önümüzdeki günlerde duyurmayı planlıyor. Yönetim, kulübün sportif hedeflerine uygun bir isimle yola devam etmeyi hedefliyor.

Jose Mourinho, daha önce Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde büyük kulüplerde görev almıştı. Fenerbahçe ile geçirdiği dönem, kariyerinde ayrı bir sayfa olarak kayıtlara geçti.