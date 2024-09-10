İstanbul'un Avcılar ilçesinde 6 Eylül'de kaybolan ve Kadıköy'de bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuklarının durumuna ilişkin soruşturma devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından yürütülen araştırma sonucu, her iki çocuğun da zorla çalıştırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı tespit edildi.

Kız çocuklarının ifadeleri şoke etti

S.Y. isimli çocuğun, pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, babası Sedat Y. tarafından dilencilik ve marketlerden hırsızlık yapmaya zorlandığı, ayrıca darbedildiği belirlendi. Diğer bir çocuk olan M.G.’nin ise babası A.G. tarafından, 16 yaşındaki E.Y. ile zorla evlendirilip darbedildiği ve hırsızlık yapmaya zorlandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, Sedat Y. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Ayrıca, S.Y.'nin ağabeyi E.Y., dedesi E.Y. ve annesi H.T.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.