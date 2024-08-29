Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir adım atarak Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı. Fiorentina'da forma giyen Faslı oyuncu, cuma günü özel bir uçakla İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

Transfer detayları

Fenerbahçe, Amrabat'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre, Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacak. Bu anlaşma, sarı-lacivertli kulüp için önemli bir transfer hamlesi olarak görülüyor.

Geçmiş performansı

Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Manchester United'da kiralık olarak geçirdi. "Kırmızı Şeytanlar"ın formasını 30 maçta terleten Amrabat, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe, Amrabat'ın transferiyle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Faslı oyuncu, sarı-lacivertli ekibe dinamizm ve tecrübe katacak.