Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk etti. İlk maçın İsviçre'de golsüz tamamlanmasının ardından, Trabzon'daki rövanş mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada, uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup olan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Maçın ilk yarı notları

Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı dengeli bir oyunla başladı. 31. dakikada St. Gallen, Schmidt'in attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, bu gole karşılık vermek için baskıyı artırsa da, Enis Destan, Visca ve Orsic'in girdiği gol pozisyonlarından sonuç alamadı. İlk yarı St. Gallen'in üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor'un mücadelesi ve uzatmalar

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor, 52. dakikada Enis Destan'ın kafa golüyle beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda gol arayışlarını sürdüren bordo-mavililer, uzatmalarda da rakip kaleyi zorladı ancak aradığı golü bulamadı. 110. dakikada Trezeguet'nin frikik vuruşu direkten döndü ve mücadele penaltılara taşındı.

Penaltılarda gelen mağlubiyet

Penaltı atışlarına geçildiğinde, Trabzonspor'dan Savic direğe takıldı ve St. Gallen penaltı atışlarını 5-4 kazanarak turu geçen taraf oldu. Bu mağlubiyetle Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Maçtan öne çıkanlar

31. Dakika: St. Gallen'in golü: Akolo'nun sol çaprazdan ceza sahasına girip Schmidt'e pasını vermesiyle gelen gol, St. Gallen'i 1-0 öne geçirdi.

52. Dakika: Trabzonspor'un golü: Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa vuruşu, takımına eşitliği getirdi.

110. Dakika: Trezeguet'nin frikik vuruşu direkten döndü, Trabzonspor galibiyet golüne çok yaklaştı.