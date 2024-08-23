Suç duyurusu ve tedbir kararları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe maçında meydana gelen olaylar sonrası 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır. Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TFF ile görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe, konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde de görüşmelerin sürdüğünü ve sürecin dikkatle takip edildiğini duyurdu. Kulüp, TFF ile olan iletişimlerini güçlendirmeye devam edeceğini ve gerekli adımları atacağını belirtti.