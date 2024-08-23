Kamyonetin kasasında eşyalarını taşıyordu

Olay, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde meydana geldi. Eski Yağcılar köyü muhtarı Hüseyin Taşcı (48), Z.Ç. yönetimindeki 43 RH 854 plakalı kamyonete ev eşyalarını yükledi. Eşyaların üzerine oturarak kamyonetin kasasında seyahat eden Taşcı, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Sürücü durumu fark etti

Kamyonetin kasasında meydana gelen düşüşü fark eden araç sürücüsü Z.Ç., aracı hemen durdurarak yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taşcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Kütahya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ilk incelemelerde, kamyonet sürücüsü Z.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylı incelemeler devam ediyor.