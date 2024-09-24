Fenerbahçe İsmail Kartal ile olan iddiaları yalanladı. Sarı lacivertli kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada Ali Koç'un İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirmediği ifade edildi.

Yapılan açıklamada,"Başkanımız Ali Koç ile eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a 'hiçbir takımla anlaşma benden haber bekle' dediği sözler tamamen asılsızdır'' ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.

Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz."