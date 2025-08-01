Fenerbahçe'den Rodrygo hamlesi

Son dönemde transferde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, Avrupa'dan büyük bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın, ilk olarak Real Madrid’den Brahim Diaz’la ilgilendiği gündeme gelmişti. Ancak kulüp, asıl hedefinin Rodrygo olduğunu açıklamış gibi görünüyor.

Rodrygo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor

Fenerbahçe, Real Madrid'le 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu Rodrygo’yu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor. Piyasa değeri 90 milyon euro civarında olan 24 yaşındaki futbolcunun, Premier Lig kulüpleri ve Arabistan kulübü Al-Nassr tarafından da izlendiği biliniyor.

Fenerbahçe ikna etmeye çalışıyor

Fenerbahçe, Rodrygo'yu ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Kulüp, futbolcunun Real Madrid ile anlaşmasının ardından doğrudan masaya oturmayı planlıyor. Bu süreçte, Arsenal ve Manchester City gibi büyük kulüpler de oyuncuyu transfer etmek için devrede.

Rodrygo'nun etkileyici istatistikleri

Rodrygo, Real Madrid’deki kariyerinde 270 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 68 gol ve 51 asistlik müthiş bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncu, büyük kulüplerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin, bu genç yeteneği kadrosuna katması durumunda, takımın hücum gücüne büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.