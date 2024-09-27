Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, İstanbul’un Beykoz ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Serhat Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Akın’a geçmiş olsun dilekleri iletilirken, saldırıyı kınadıklarını belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe açıklamasında, "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz.



Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.



Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. pic.twitter.com/gWJlyn1qOd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 26, 2024

Acun Ilıcalı'dan paylaşım

Öte yandan konuya ilişkin açıklama Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/215KxQYQP1 — Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 26, 2024