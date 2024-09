New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2021 belediye başkanlığı kampanyası sırasında Türk hükümeti yetkilisinden rüşvet almakla suçlanıyor. Hazırlanan iddianamede, Adams'ın sahte belgelendirmelerle 10 milyon dolardan fazla kamu fonu elde ettiği öne sürüldü.

Savcılık açıklaması ve rüşvet detayları

ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcılığı, Adams'ın “en az bir” Türk hükümet yetkilisinden Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla ücretsiz lüks seyahatler kabul ettiğini belirtti. İddianameye göre, Adams, yasa dışı kampanya finansmanını “adaylık desteği” adı altında “saman bağışçılar” kullanarak temin etti. Bu bağışçılar, başkalarının parasını kendi adlarına siyasi bağış yapmak için kullanan kişiler olarak tanımlanıyor.

Adams'ın, kampanyalarına yönlendiren işbirlikçilerinden başka uygunsuz menfaatler talep ettiği de iddialar arasında. Özellikle bir Türk diplomatının, "saman bağışlarda" aracılık yaptığı belirtildi. Açıklamada, Adams ve ekibinin, THY ile çeşitli ülkeler ve şehirler arasında ücretsiz veya indirimli seyahatler sağladığı vurgulandı.

Türkevi'nin açılışı üzerine baskılar

Savcılık ofisinin açıklamalarına göre, Türk yetkilisi, Eylül 2021’de Adams’a New York İtfaiye Departmanı (FDNY) üzerinde baskı yaparak Türkevi'nin yangın denetimi olmadan açılmasını sağladı. Adams, bu durum karşısında Türk yetkiliye geri ödeme yapması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Türkevi’nin o dönemde FDNY denetiminden geçmediği ve Adams’ın, “Türk yetkilinin istediği şekilde” açılması için gerekli talimatları verdiği ifade edildi. FDNY yetkilisine, bu durumu kabul etmemesi halinde işini kaybedeceği söylenmişti.

Sahte belgelendirme ile kamu fonları

New York Güney Bölgesi Savcılığı, Adams'ın sahte belgelerle elde edilen bağışları, New York Şehri’ni dolandırmak ve kamu fonlarını çalmak amacıyla kullandığını belirtti. Seçimlerde şehir sakinlerinin daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla uygulanan eşleştirme fonu programı ile yasadışı finansmanın meşrulaştırıldığı tespit edildi. Adams, "saman bağışlar" temelinde eşleştirme fonları için başvurdu ve her yasa dışı katkı için hileli bir şekilde 2.000 dolara kadar kamu fonu elde etti.

Adams ve ekibi, yasa dışı bağışları gizliliklerine güvenerek yasalara uygun göstermek için sahte belgelendirme yöntemlerine başvurdu. Bu sahte belgeler sonucunda, Adams'ın 2021 belediye başkanlığı kampanyasında 10 milyon dolardan fazla kamu fonu elde ettiği ortaya çıktı.