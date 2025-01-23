Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Fenerbahçe, genç savunma oyuncusu Yiğit Fidan’ı Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’a kiraladı. İşte detaylar!
Genç yıldız İstanbulspor yolcusu
Transfer döneminde Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, altyapısından yetişen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Fidan ile yollarını geçici olarak ayırdı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu İstanbulspor’a kiralama kararı aldı.
İstanbulspor’dan hoş geldin mesajı
İstanbulspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Yiğit Fidan" ifadelerini kullanarak transferi duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ