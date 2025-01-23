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İstanbulspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Yiğit Fidan" ifadelerini kullanarak transferi duyurdu.

Transfer döneminde Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, altyapısından yetişen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Fidan ile yollarını geçici olarak ayırdı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu İstanbulspor’a kiralama kararı aldı.

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