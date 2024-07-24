Türkiye futbolunda büyük bir heyecan yaratan gelişmeyle, Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Sevilla Football Club ile Youssef En-Nesyri'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Açıklamada, futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geleceği ve transfer sürecinin ilerletileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Youssef En-Nesyri, Fas milli takımında da forma giyen bir golcü olarak bilinmektedir. Sevilla forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken En-Nesyri, hücum hattında etkili bir oyuncu olarak öne çıkmaktadır.