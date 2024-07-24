HSBC, yayımladığı raporda Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon tahminlerini güncellerken, faiz politikalarına yönelik öngörülerini de paylaştı.

Enflasyon tahminleri ve TÜFE verileri

HSBC, Haziran ayı TÜFE verilerinin beklentilerin altında kalmasını, hem manşet hem de çekirdek enflasyonun temel aylık fiyat artış hızının (mevsimsellikten arındırılmış, 3mma) yavaşlamasına bağladı. Banka, 2024 sonu TÜFE beklentisini yüzde 48,0'dan yüzde 44,6'ya, 2025 sonu TÜFE beklentisini ise yüzde 29,0'dan yüzde 27,7'ye revize etti.

Para ve maliye politikası beklentileri

HSBC, daha sıkı para ve/veya maliye politikasının enflasyonda daha hızlı bir düşüş ve dış açıkta daha hızlı bir iyileşme sağlayabileceğini, ancak politika yapıcıların ekonomiyi yumuşatmak için daha kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiğini belirtti. Banka, büyüme tahminini 2025 yılı için %3,6 olarak korudu.

Faiz indirimi beklentileri

HSBC, para politikasına ilişkin baz senaryosunda yıl boyunca faiz oranlarının değiştirilmemesi yönünde bir öngörüde bulunuyor. Reel politika faizinin Kasım ayından itibaren önemli ölçüde pozitif olacağını tahmin eden banka, 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin bir miktar erken olabileceğini düşünmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin temel kaynakları olduğunu vurguladı.

Altın ithalatı ve cari açık

HSBC, hükümetin altın ithalatını sınırlama kararının etkili olduğunu ve altın ithalatının yılın ilk beş ayında yıllık bazda yüzde 54 oranında düştüğünü hatırlattı. Çekirdek ithalatın daha dirençli seyrettiğini belirten banka, 2024-25 cari açık tahminlerinde küçük bir aşağı yönlü revizyon yaptığını açıkladı.

TL'nin cazibesi

HSBC, TL konusunda yapıcı bir duruş sergilediğini belirtti. Düşük enflasyonun reel faizler aracılığıyla TL'yi desteklediğini ve yükselen nominal faiz oranlarının dolarizasyon sürecini destekleme konusunda önemli bir rol oynadığını ifade etti. Banka, reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale geleceğini ve TL'nin cazibesinin artacağını öngörüyor. Dolar/TL'nin yıl sonunda 36,0 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.