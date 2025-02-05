Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor FK’yi 5-0 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Anderson Talisca, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

Talisca’dan ilk gol, ikinci yarıda farka koştular

Fenerbahçe’yi öne geçiren golü yeni transfer Anderson Talisca kaydetti. İlk yarıda başka gol olmazken, devreye 1-0’lık üstünlükle girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 50. dakikada Cenk Tosun’un penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. 78. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın şık vuruşuyla fark üçe çıkarken, 81 ve 89. dakikalarda En-Nesyri’nin attığı goller skoru belirledi: 5-0

Sakatlıklar can sıktı

Erzurumspor FK’de 18. dakikada sakatlanan Mustafa Yumlu, yerini Gökhan Akkan’a bıraktı.

Fenerbahçe’de ise Djiku sakatlanarak 54. dakikada yerini Carlos’a bırakırken, Carlos da sakatlanınca 60. dakikada Yusuf Akçiçek oyuna dahil oldu. Ancak Yusuf Akçiçek de sakatlanınca 74. dakikada yerini Kostic’e bıraktı.

Mourinho’dan büyük rotasyon

Jose Mourinho, son Rizespor maçına göre kadroda 8 değişiklik yaptı. İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri yedek kulübesinde başlarken, Fred maç kadrosuna alınmadı.

Mourinho, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anderson Talisca ve Cenk Tosun’a şans verdi.

Fenerbahçe’nin ilk 11’i:

Ertuğrul Çetin – Çağlar Söyüncü – Djiku – Skriniar – Levent Mercan – İsmail Yüksek – Amrabat – Mert Hakan Yandaş – Cengiz Ünder – Talisca – Cenk Tosun

Sarı-Lacivertlilerde 9 eksik

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür sakatlıkları; İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı. Fred ise dinlendirildi. Yeni transfer Ognjen Mimovic de teknik ekip kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

Skriniar ve Talisca ilk 11’de başladı

Yeni transferler Milan Skriniar ve Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında ilk 11’de yer aldı. Rizespor karşısında da oynayan Skriniar, ikinci kez sahaya çıkarken Talisca ilk kez Fenerbahçe formasıyla 11’de başladı.

Cengiz Ünder 133 gün sonra ilk 11’de

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 133 gün sonra ilk 11’de forma giydi. En son UEFA Avrupa Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11 başlayan Cengiz, Erzurumspor FK maçında da ilk 11’de yer alarak sahalara dönüş yaptı.