Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller, geçtiğimiz perşembe günü Porto’da korkunç bir saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırganın ırkçı söylemlerle ve fiziksel şiddetle saldırdığı belirtilirken, Müller’in yüzü ve boynunda ciddi izler oluştu.

Saldırgan ırkçı söylemlerde bulundu, Müller şikayette bulundu

Adriana Müller, Porto’daki sokak ortasında, bilinmeyen bir kişi tarafından ırkçı söylemlerle hedef alındığını ve şiddete uğradığını söyledi. Saldırı sonucunda, Müller’in yüzünde ve boynunda izler oluştu. Olayın hemen ardından polisle iletişime geçen Müller, saldırgan hakkında şikayette bulunduğunu belirtti.

Adriana Müller’in yardım çağrısı: Irkçılığa karşı mücadele

Adriana Müller, yaşadığı bu korkunç olayın ardından ırkçılığa karşı olan tutumunu vurgulayarak, her türden şiddet ve ırkçılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Olayın ardından sosyal medyada da destek mesajları aldı.

Saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı

Porto polisi, Adriana Müller’e yönelik saldırıyı araştırmak için soruşturma başlattı. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemezken, yetkililer olayla ilgili gelişmeleri takip ediyor.